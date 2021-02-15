الصحة الفلسطينية: إسرائيل تمنع دخول لقاح كورونا إلى قطاع غزة

اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، السلطات الإسرائيلية بمنع إدخال لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بعثت بها الوزارة، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة.

وقالت الكيلة في بيان لها: "إن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت إلى أن الوزارة بعثت اليوم بـ 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، الروسي لتدخل قطاع غزة، لكن السلطات الإسرائيلية منعت إدخالها.

وأوضحت وزيرة الصحة أن هذه الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى فيروس كورونا، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.

وشددت على أن الحكومة ووزارة الصحة تتواصلان مع المنظمات الدولية من أجل إدخال اللقاح إلى قطاع غزة، في أسرع وقت ممكن.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية منذ ظهور الجائحة في مارس/ آذار الماضي، بلغ 190901، تعافى منهم 177493، بينما توفي منهم 2133.