سماع دوي انفجارات في محيط مطار أربيل الدولي شمالي العراق

أكد شهود عيان، مساء اليوم الاثنين، سماع دوي 3 انفجارات في محيط مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان شمالي العراق، لافتين إلى تصاعد أعمدة الدخان.

بغداد - سبوتنيك. وقال شهود العيان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "سُمع دوي 3 انفجارات في محيط مطار أربيل الدولي شمالي العراق وتصاعد أعمدة الدخان".

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع انفجار، قالت إنه مشهد التقطته كاميرا مراقبة لقصف محيط مطار أربيل.

كاميرا مراقبة ترصد لحظة قصف محيط مطار #أربيل من زاوية أخرى #العراق#الحدث pic.twitter.com/d4zEd3S6mz — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) February 15, 2021

وفي الإطار ذاته أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، عن سقوط جرحى جراء إطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إنه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها.

وسقطت الصواريخ على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عددا من الجرحى، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت، أن الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل.