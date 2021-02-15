الأمم المتحدة: أي هجوم عسكري على مأرب سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، اليوم الاثنين، من التداعيات الإنسانية جراء تصاعد القتال بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال لوكوك عبر حسابه على "تويتر"، الاثنين "أشعر بالقلق الشديد نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في مأرب وتداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية".

وأضاف، أن "أي هجوم عسكري على مأرب (في إشارة إلى عمليات جماعة أنصار الله الساعية للسيطرة على مدينة مأرب) سيضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر، وينتج عن نزوح مئات آلاف.. الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها".

اشعر بالقلق الشديد نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في مأرب وتداعياته المحتملة على الاوضاع الانسانية. — Mark Lowcock (@UNReliefChief) February 15, 2021

وتابع: "لقد حان الوقت الآن للتهدئة، وليس مضاعفة المزيد من البؤس للشعب اليمني"..

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه "سيقدم، الخميس المقبل، إحاطة في مجلس الأمن".