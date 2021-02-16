علاء مبارك يخرج عن صمته ويرد على كشف مستندات والده بشأن "تيران وصنافير"

خرح علاء مبارك عن صمته، ورد مجددا على تصريحات النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري، حول دور الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

وقال علاء مبارك، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "عذراً أستاذ مصطفى بكري.. أكدت مجدداً لجريدة المصري اليوم أن الرئيس مبارك هو من أصدر قرار التنازل عن تيران وصنافير مستدلا بالقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990، يبدو أنك لم تقرأ حيثيات حكمي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا حول هذّه النقطة تحديدا".

عذراً أستاذ مصطفى بكرى.. أكدت مجدداً لجريدة المصرى اليوم أن الرئيس مبارك هو من أصدر قرار التنازل عن تيران وصنافير مستدلا بالقرار الجمهورى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠.. يبدو أنك لم تقرأ حيثيات حكمى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا حول هذّه النقطة تحديداً.... — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

ونشر نجل الرئيس المصري الأسبق نسخة من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو/ حزيران من عام 2016 وسلط الضوء على جملة منه تشير إلى أن القرار الصادر عام 1990 حدد "خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية، وحسب عرضه لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الإقليم البري لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران وصنافير".

ذكر حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ٢١ يونيو ٢٠١٦ نصاً.. pic.twitter.com/ciWlQ2OMna — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

" وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 ومرفقاته تحديد خطوط الأساس التى تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية. وبحسب غرضه لم يتضمن التنازل عن أى جزء من الإقليم البرى لجمهورية مصر العربية أو تقرير أى حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران وصنافير" — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

وأبرز نجل الرئيس المصري نصا آخر يحمل جملة: "وﻣﻦ ﺣﯿﺚ أنه ﺑﺸﺄن ﻣﺎ أﺛﯿﺮ ﻋﻦ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﻗﻢ 27 ﻟﺴﻨﺔ 1990، أن ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺬي اتخذ أساسا لاتخاذ الإجراء اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠيه في ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ واﻋﺘﺒﺎر الإجراء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﯾﻌﺪ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻤﺸﺎر إﻟيه ﯾﻔﺘﻘﺪ الأساس اﻟﻘﺎﻧﻮني اﻟﻤﺒﺮر ﻣﻦ واﻗﻊ اﻷوراق".

"وﻣﻦ ﺣﯿﺚ أنه ﺑﺸﺄن ﻣﺎ أﺛﯿﺮ ﻋﻦ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﻗﻢ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٠.. أن ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺬى اتخذ أساسا لاتخاذ الاجراء اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠيه ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ pic.twitter.com/NeJXqt7d53 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

ونشر علاء مبارك، تغريدة أخرى قال فيها: " أستاذ مصطفى بكري... كفى تحريفاً وتزويراً للتاريخ..."، على حد تعبيره.

أستاذ مصطفى بكرى... كفى تحريفاً و تزويراً للتاريخ... — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

​وكان النائب مصطفى بكري قال إنه بالرغم من وجود ناصريين رافضين لسعودية تيران وصنافير، إلا أن رأيه المخالف جاء بعد عدة قناعات. وأضاف في تصريحات مع صحيفة "المصري اليوم": "قرأت كل الملفات والأوراق وتحديت أن يناقشني أحد فيما توصلت إليه، هذا القرار أخذه حسني مبارك عام 90، والسيسي لم يتخذ قرارا، هذا القرار تم إبلاغه للأمم المتحدة عام 1990 على يد حسني مبارك، هل مطلوب مني أن أكذب المستندات التي أمامي حتى أجري وراء شعارات هدفها إلهاب الشارع بمعلومات غير صحيحة".