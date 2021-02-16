رغد صدام حسين ترد على "السؤال الأصعب" بشأن والدها... فيديو

وجهت قناة "العربية"، خلال لقاء حصري، مع رغد ابنة صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق، سؤالا، حول أن وضع العراقيين كان أفضل في عهد صدام حسين، لكن لم يكن لديهم حرية، فهل كانت القسوة من والدها مبررة؟ لتجيب: "لم أسأله أبدا عن ذلك".

وقالت رغد، إن "بعض القرارات تتطلب شيئا من القسوة لكنني لست مع القسوة المطلقة"، مشيرة إلى أن والدها كان عاطفيا مع العراقيين وله مشاهد توثق ذلك. كما اعتبرت أن "وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها أقرت أيضا أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة".

وقالت إنه "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية".