مؤسسة كويتية مديونة للحكومة بأموال طائلة... ووزارة المالية ترفض التقسيط

طالبت مؤسسة كويتية بجدولة ديونها للحكومة على مدار 25 عاما، وهو ما لاقى رفضا من وزارة المالية.

وقالت مصادر حكومية لصحيفة "القبس" الكويتية، إن مؤسسة البترول مديونة للحكومة بـ6.6 مليار دينار(نحو 22 مليار دولار).

واعتبرت المصادر أن فترة السداد طويلة جدا، ولا تناسب وضع الموازنة في الكويت، خصوصا بعد عجز كبير مطلوب سده.

وأكدت المصادر أن فترة 25 عاما تجعل تحويل الأرباح من المؤسسة إلى الحكومة بلا قيمة.

ولا تعارض وزارة المالية تسديد الأرباح على أقساط، لكنها ترفض تماما فترة 25 عاما وتعتبرها "غير مقبولة نهائيا".

ويسمح قانون مؤسسة البترول بالاحتفاظ بالأرباح وتوزيعها للدولة، لكن هناك توجه جديد بأن توزع المؤسسة أرباحها.

وتطالب وزارة المالية المؤسسة بسرعة تسديد ديونها.