الهجوم تم بـ 14 صاروخا... البنتاغون يكشف تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية في أربيل

وصرح البنتاغون أن القاعدة الأمريكية في أربيل استهدفت بـ 14 صاروخا، 4 منها أصابت مبان فيها، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 أمريكيين من بينهم جندي.

وفي تغريدة له قال الكولونيل واين ماروتو المتحدث باسم عملية "العزم الصلب": "تؤكد قوة المهام المشتركة العراقية أنه تم إطلاق 14 صاروخا من عيار ‏‏107 ملم مع سقوط 3 منها داخل المنطقة الشرقية يوم 15 ‏فبراير في الساعة 21:30 بتوقيت العراق وقتل مقاول مدني واحد (ليس أمريكيا) وأصيب 9 آخرون (8 ‏مقاولين محليين وجندي أمريكي واحد)".

Update: CJTF-OIR confirms approx. 14 107 mm rockets launched with 3 impacting within EAB, Feb 15 at 2130 hours (Iraqi time).

One civilian contractor was killed (Not US), and 9 injured ( 8 CIV contractors/ 1 US MIL) - 4 US/ 1 US MIL concussion protocol. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) February 16, 2021

​ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع إقليم كردستان على خلفية هجوم أربيل.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، إن "القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء أمس الاثنين، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص".

وسقطت عدة صواريخ على مدينة أربيل، قسم منها في حي وزيران وآخر في شارع 40 مترا، فيما أعلن التحالف الدولي، أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل مقاول مدني وإصابة 5 متعاقدين مدنيين وجندي أمريكي بسقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل.