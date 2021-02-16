مسؤول لبناني: الإنترنت لن يقطع وإنما سيتباطأ حتى هذا الموعد

أعلن عماد كريدية المدير العام لهيئة "​أوجيرو"​ اللبنانية أن الإنترنت لن يقطع في لبنان وإنما سيتباطأ فقط.

وبحسب تصريحات إذاعية نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال كريدية "لا داعي للهلع، الإنترنت لن يتوقف، إنما قد يحدث فيه تباطؤ لفترات بسيطة".

وحدد المسؤول اللبناني فترة تباطؤ الإنترنت في بلاده بدءاً من الساعة الـ 4 من بعد ظهر اليوم، وحتى ​الساعات​ الأولى من فجر غد الأربعاء.

وعن أسباب ذلك التباطؤ أوضح كريدية أن السبب هو عملية صيانة دورية يقوم بها الجانب الفرنسي حول كابل يسمح بتناقل المعطيات بين ​لبنان​ وسائر ​العالم​، لافتا إلى أنه سيتم نقل الخدمة إلى كابل آخر يربط لبنان بالعالم الخارجي أيضا.

يشار إلى أن "أوجيرو"، هي هيئة تنفيذية تابعة لوزارة الاتصالات، تشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك مشغلي شبكات الهاتف المحمول، ومقدمي خدمات البيانات "دي إس بي"، ومقدمي خدمات الإنترنت (آي إس بي) وغيرها.

جدير بالذكر أنه وطبقا لإحصاءات تمت في العام 2019 فإن لبنان احتلت الترتيب 167 في سرعة الإنترنت على مستوى العالم بين 207 منطقة، في تراجع ب7 درجات عن عام 2018، بينما تشغل الترتيب 58 لمعدل سعر الخدمة شهريا بمعدل حوالي 37.6 دولارا أمريكيا، أما بالنسبة للإنترنت عبر شبكات المحمول، فتعتبر لبنان الأغلى بين دول الجوار بمعدل 9.21 دولارا للجيجا، محتلة الترتيب 159 على العالم.