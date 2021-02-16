رغد صدام حسين تكشف لأول مرة "موقفا صعبا" عند إلقاء القبض على والدها

روت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، بعض المواقف الخاصة في حياة والدها.

وقالت رغد، في لقاء مع قناة "العربية"، "إنها حين كانت طفلة وأزعجت هي وإخوتها والدها الراحل أثناء القيلولة، لم يعاقبها بينما عاقب قصي وعدي"، مؤكدة أن "هذه هي المرة الوحيدة التي رأى الخوف في عيني، فابتسم وتركني".

وتطرقت ابنة صدام حسين إلى ذكريات طفولتها الجميلة التي قضتها مع والدها، وقالت إنها "حظيت بعطف والدها ولم يكن يستعمل معها أو مع أخواتها القساوة والترهيب كما يشاع".

وقالت: "لا يمكن للجو العائلي المنزلي أن يخلو من التدخلات السياسية"، فتحدثت رغد صدام حسين عن استقبالها لحاكم بيلاروسيا في غياب أمها التي تغيبت لظرف عائلي خاص، كما أصبحت للمرة الأولى في موقف صعب يجب أن تتخذ فيه قراراً بالدفاع عن والدها عندما تم إلقاء القبض عليه".