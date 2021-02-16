رغد صدام حسين تنشر فيديو "اعتذار" بعد "كل شيء وارد"... فيديو

تصدرت ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بعد مقابلة أجرتها، أمس الاثنين، الـ"تريند" في "تويتر" ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد التصريحات التي وصفت بالأولى من نوعها على قناة عربية منذ رحيل أبيها عن السلطة.

تداول مواطنون من العالم العربي والعراق بشكل واسع تصريحات ابنة الرئيس العراقي الراحل، رغد صدام حسين، مع الكثير من التعليقات والآراء المتناقضة حول كلماتها، خصوصا التصريح الذي قالت به "كل شيء وارد".

وشاركت رغد صدام حسين مقطع فيديو على صفحتها في "تويتر"، للمحلل السياسي العراقي الشهير، هاشم العقابي، والذي يؤكد ردها على سؤال المذيع حول واقع العراق الحالي بعد رحيل صدام حسين.

ويظهر العقابي في الفيديو القصير وهو يوجه اعتذارا وندما واضحا، حيث قال: "اعتذر ونادم عن كل كلمة إيجابية قلتها فيكم (الطرف المعادي لصدام)، واعتذر لك يا صدام حسين، ورحمك الله، والله قلت بلا فهم، والله العظيم بس أنت تفهم والله العظيم بس أنت الشريف، وإني نادم وأعتذر لك وأعتذر لابنتك وأعتذر للجميع وأعتذر لكل شهيد".

وشاركت رغد، قبل ذلك، فيديو مقتطع من مقابلتها التلفزيونية نشرته قناة "العربية"، ردت فيه على سؤال حول إذا كان من الممكن أن تلعب دورا سياسيا مستقبليا في العراق، حيث أجابت بعبارة مقتضبة: "كل شيء وارد ومطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات".

كشفت ابنة الرئيس العراقي، صدام حسين، في لقاء أجرته مع قناة "العربية" عن أصعب لحظة واجهت عائلتها بعد حرب العراق عام 2003.

" كل شيءٍ وارد .. كل شيءٍ وارد " رد رغد صدام حسّين على سؤال إن كانت ستلعب دورا سياسيا قريبا في #العراق.#رغد_صدام_حسين حصريا للعربية@RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/2Rmk3gEclV — العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 15, 2021

وأشارت رغد صدام حسين في لقاء بث، أمس الاثنين، أن العراق مر بعد "الاحتلال بمراحل صعبة جدا وفقد الكثير من الناس أحباءهم، لا نستطيع تغطية هذا الموضوع بلقاء واحد، نحتاج لسنة ونصف للحديث عن هذه النقطة".

وأضافت: "العراقيون مروا بظروف صعبة، ليس أشخاص الدولة فقط (الذين كانوا على رأس الحكم)، بل العراقيون جميعهم، العراقيون تحملوا الكثير من المآسي".