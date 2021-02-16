إسرائيل..."شباب التلال" يحطمون سيارات فلسطينية... فيديو

نشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو يوثق هجوم عدد من عناصر "شباب التلال" المتطرفين على سيارات فلسطينية وتحطيمها قرب رام الله وسط الضفة الغربية.

نشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، المقطع الذي يوثق تحطيم الشبان المتطرفين زجاج تسع سيارات تخص عمال فلسطينيين في المنطقة الصناعية شيلا بمستوطنة بنيامين الإسرائيلية.

و"شباب التلال" أو "نوعار جيفعوت"، هي تسمية تطلق على متشددين يهود يؤسسون بؤر استيطانية دون أساس قانوني إسرائيلي في الضفة الغربية، وينطلقون من إيديولوجيا متطرفة تعتبر أن الفلسطينيين "يغتصبون الأرض المقدسة" ويجب طردهم.

وتقدر الشرطة الإسرائيلية أن تحطيم الشبان المتطرفين لسيارات العمال الفلسطينيين جاء كخطوة انتقامية بعد هدم السلطات مبنى خشبيا في بؤرة استيطانية منشأة حديثا.

תיעוד בלעדי: נערי גבעות מנפצים חלונות כלי רכב של פועלים פלסטינים בשילה - אחרי פינוי מאחז הבוקר באזור@carmeldangor pic.twitter.com/1pozRxKXlo — כאן חדשות (@kann_news) February 16, 2021

وأمس الاثنين، ألقت قوات الأمن الإسرائيلية القبض على 5 مستوطنين تتراوح أعمارهم بين 18- 30 عاما في القدس والضفة الغربية يشتبه في ارتكابهم جرائم على خلفية قومية ضد فلسطينيين، بما في "ذلك رشق سيارات بالحجارة أفضى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، وحيازة أسلحة خلافا للقانون، والانضمام إلى تنظيم إرهابي"، وفق القناة.