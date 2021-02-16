نصائح لمرضى الحساسية المصريين لمواجهة الطقس السيء... فيديو

أسدى استشاري الأمراض الجلدية المصري، الدكتور هاني الناظر، اليوم الثلاثاء، عددا من النصائح لمرضى الحساسية، بالتزامن مع الطقس السيء الذي تشهده مصر حاليا.

ونصح الناظر مريض الحساسية في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" المصرية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة خلال هذه الفترة، وكذلك غلق نوافذ المنزل جيدا تجنبا لدخول الأتربة، وتناول قرص مضاد للهيستامين طويل المفعول بمعدل يومي.

كما لفت إلى ضرورة تناول الماء والسوائل الدافئة بكميات كثيرة لأهميتها للصحة العامة والبشرة والجسم.

وحذر هاني الناظر من وضع الجاز الأبيض على الشعر، لتسببه في إصابة فروس الشعر بالتهابات.

وكانت الأرصاد المصرية حذرت، أمس الاثنين، من طقس الأيام المقبلة، متوقعه أن تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، طقسا باردا على القاهرة والوجه البحري.

وكشفت النشرة الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا حادا في درجات الحرارة الثلاثاء، ووصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ2 درجة تحت الصفر.

وقال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك "انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ومستمرة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين".

وتوقع شاهين في مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة والناس" أن يكون هناك "نشاط رياح على أغلب مدن الجمهورية وسقوط الأمطار على شمال البلاد، وانخفاض درجات الحرارة بحوالي 6 درجات بداية من الغد والقاهرة تسجل غدا 14 درجة مئوية ويوم الأربعاء تسجل 11 درجة مئوية".

ووجه شاهين، مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع موجة البرودة، في تصريحات لموقع "مصراوي".

وقال شاهين: "ننصح بعدم التعرض المباشر للرياح والأتربة خاصة المدن الجديدة حيث ستكون الحرارة من 6 إلى 8 درجات".

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بعدم الخروج من المنازل بعد الساعة 11 مساء اليوم الثلاثاء.