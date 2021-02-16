رئيس وزراء الأردن يقرر استخدام الحد الأدنى من الموظفين

قرر رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، العمل داخل المصالح الحكومية بالحد الأدنى من الموظفين، تجنبا لحالات التكدس المسببة لانتقال العدوى.

وبحسب موقع "عمون" فقد وجه الخصاونة تعميما إداريا يقضي باتخاذ الإجراءات الصارمة لتلافي اكتظاظ الموظفين في مواقع العمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

قرار الخصاونة يشمل كلا من "الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية، والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة، وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة".

وقد أكد قرار الخصاونة ضرورة تواجد الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد القرار مع ذلك على أن يتم تدوير الموظفين، بحيث يكون لكل منهم أيام يعمل بها من مقر العمل وأيام يعمل بها عن بعد.

يشار إلى أن الأردن قد أعاد الدراسة بمدارسه بدءا من يوم 7 فبراير/ شباط الجاري، بعد عام من إغلاقها.