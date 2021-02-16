الأرصاد المصرية: تجنبوا هذه الأشياء غدا

حذر مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد المصرية من طقس الغد الأربعاء، موجها مجموعة من النصائح للمواطنين.

وفي تصريحات صحفية نشرها موقع "مصراوي"، قال شاهين إن طقس غدٍ الأربعاء سيشهد انخفاضا آخر في درجات الحرارة بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية مقارنة بطقس اليوم الثلاثاء.

وأكد أنه سيشهد استمرارا لنشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مشيرا إلى أن سرعتها ستتراوح بين 40 إلى 45 كليومترا في الساعة.

وقال: "إن هذه الرياح هي ما ستزيد الشعور بانخفاض الحرارة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية وشمال الوجه البحري".

وتوقع مدير مركز إدارة التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأكد أن ذروة عدم الاستقرار ستكون اليوم وغدا، مشيرا إلى هدوء نشاط الرياح تدريجيا بدءا من الخميس.

ومع أن درجات الحرارة ستكون أقل من المعدلات الطبيعية، إلا أن تحسنا في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة سيبدأ من الخميس، حسبما أكد مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد المصرية.

ووجه شاهين مجموعة من النصائح إلى المواطنين، مؤكدا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وخلال الـ48 الساعة المقبلة، وتجنب السفر على الطرق السريعة المؤدية إلى السواحل الشمالية التي تضم سقوط أمطار غزيرة.

أيضا أكد على عدم ركن السيارات تحت اللوحات الإعلانية والأشجار العالية وأعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء خاصة الموجودة في محافظات الوجه البحري.

ولفت إلى ضرورة تجنب الأنشطة البحرية نتيجة اضطراب الملاحة البحرية اليوم وغدا، مع ضرورة تجنب كبار السن، وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والأتربة المثارة، خصوصا ساكني المدن الجديدة والقريبة من المناطق الصحراوية.​