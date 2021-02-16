المغرب.. مد العمل بالتدابير الاحترازية أسبوعين إضافيين

وبحسب بيان نشره موقع "هسبريس" فقد مدت الحكومة المغربية العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك بداية من التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن القرار يأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما لفت البيان إلى تطور حركة الوباء على الصعيد العالمي، في إشارة إلى ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

وومن المنتظر أن تتأثر بتلك الإجراءات مجموعة من الأنشطة الاقتصادية في المملكة المغربية، منها المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى، التي يؤكد القرار على إغلاقها من الساعة 8 مساء من كل يوم.

كما يشمل القرار حظر التنقل الليلي يوميا، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

وفي الإطار أيضا تمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، إضافة إلى الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا.