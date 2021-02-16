واشنطن تعلن رفع "أنصار الله" من قائمة الإرهاب

استبعدت الولايات المتحدة، حركة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية من قائمة التنظيمات الإرهابية، بحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء:

"ألغت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، 16 فبراير، إدراج أنصار الله في قوائم العقوبات، ونتيجة لذلك لم تعد أنصار الله محظورة بموجب قواعد فرض العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمي، وقواعد العقوبات ضد المنظمات الإرهابية. أو قرار رئيس الجمهورية رقم 13224 بالتوافق مع التعديلات".

وقالت وزارة الخزانة إنه من الآن فصاعدًا، يتعين على الأفراد والكيانات القانونية الأمريكية عدم الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للدخول في معاملات أو إجراء أعمال تجارية مع جماعة أنصار الله ، ما لم يكن هناك أشخاص أو أنشطة أخرى خاضعة للعقوبات.