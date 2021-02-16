منتخب الجودو الإماراتي يشارك في بطولة دولية في إسرائيل

اختتم منتخب الإمارات للجودو استعداداته للمشاركة في بطولة "تل أبيب جراند سلام" التي ستنطلق بعد غد في إسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن منتخب بلادها قد وصل إلى تل أبيب منذ أسبوعين وأقام معسكرا مشتركا مع منتخب إسرائيل بدعوة من الاتحاد الإسرائيلي للجودو، وذلك للمشاركة في البطولة الدولية التي تضم 63 منتخبا حول العالم.

منتخبنا للجودو يختتم استعداداته للمشاركة في بطولة تل أبيب جراند سلام .. والقرعة غداً #وام https://t.co/AZZ0RBAZEU pic.twitter.com/NAEXYThZ35 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 16, 2021

وبدوره، اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو خلال اتصال هاتفي على جاهزية منتخب بلاده للبطولة التي ستقام في إسرائيل، والتي تأتي في إطار استعدادات الجودو الإماراتي للمشاركة في دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية المقرر لها صيف العام الجاري.

وتجرى مراسم القرعة "عن بعد" بعد ظهر غد، إيذانا بانطلاقة مباريات الدور التمهيدي صباح بعد غد، والتي تتواصل حتى مساء السبت، 20 فبراير/شباط الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 429 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، وسوف تقام البطولة وفقا للإجراءات الاحترازية الصارمة التي اعتمدها الاتحاد الدولي للجودو للحد من جائحة كورونا.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.