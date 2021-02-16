بيدرسن يلتقي لافروف في موسكو ويتوجه منها إلى دمشق لبحث اللجنة الدستورية

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الثلاثاء، أنه بعد زيارته موسكو سيزور دمشق حيث سيواصل المشاورات حول عمل اللجنة الدستورية السورية.

سوتشي - سبوتنيك. وقال بيدرسن للصحفيين، على هامش الاجتماع الدولي بـ"صيغة أستانا": "سأتوجه يوم الخميس إلى موسكو، حيث سنواصل المشاورات مع وزير الخارجية لافروف. وأنا انتظر هذه المباحثات، وبعد زيارتي لموسكو سأتوجه إلى دمشق، وبعد ذلك سنرى كيف ستسير المشاورات".

وأشار بيدرسن إلى أن المشاورات التي أجراها في سوتشي، بما في ذلك ومع وفود الحكومة والمعارضة، خلصت إلى أن "اجتماعات اللجنة الدستورية لا يمكن أن تستمر الآن بعد الاجتماع الأخير"، مشددا على أن "التغييرات مطلوبة قبل أن نتمكن من الاجتماع مرة أخرى".

وأعرب بيدرسن عن أمله بأن تتمكن موسكو والإدارة الأمريكية الجديدة دفع عملية التسوية في سوريا، قائلا "آمل أن يكون هذا هو الحال، لقد رأينا تعاونًا جيدًا بينهما، لذا نعم، آمل ذلك".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

وتؤكد روسيا على أن التسوية السياسية والانتعاش الاقتصادي الكامل للبلاد، التي دمرتها حرب طويلة الأمد، تحتل رأس الاهتمامات.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده مستعدة لمواصلة تعزيز الحوار الشامل بين الأطراف السورية من أجل تسريع تطبيع الوضع في سوريا.