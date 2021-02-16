تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية من السيطرة على حريق هائل في إحدى مدن دلتا مصر، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه أصيب شخصان في حريق هائل شب داخل مطعم في شارع الجمهورية في مدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، نتيجة انفجار أنبوبة غاز.

وذكرت أن اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالحادث، وأمر على الفور بانتقال سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وتم السيطرة على الحريق الهائل، والذي أسفر عن إصابة شخصين من العاملين في المكان.

وبالفحص تبين أن الحريق نجم عن انفجار أنبوبة غاز داخل المطعم، وجاري حصر التلفيات، وتم فرض طوق أمني في محيط المكان، فيما باشرت نيابة مدينة المنصورة بالدقهلية، في دلتا مصر، التحقيق.