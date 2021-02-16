 استدعاء الحكومة الإسرائيلية لاجتماع أمني عاجل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم استدعاء الحكومة الإسرائيلية، اليوم، إلى اجتماع أمني عاجل.

ونشر صحفيون إسرائيليون تغريدات على صفحاتهم الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أفادوا من خلالها بأن الاجتماع سيُعقد هذه المرة في مكالمة جماعية عبر الفيديو، وبأنه يتعلق بقضية أمنية.

הישיבה לא עוסקת בקורונה. שני מקורות אומרים לי שהישיבה היא ככל הנראה בנושא ביטחוני https://t.co/wBqygq1UNo — Barak Ravid (@BarakRavid) February 16, 2021

ونشر باراك رافيد، مراسل القناة الـ"13" العبرية، تغريدة أكد من خلالها أن الاجتماع وصف بأنه عاجل، ويدور حول مسألة أمنية سرية وغير مخطط له، ولن يتداول جائحة كورونا.

לא בלתי מעניין: חלק משרי הממשלה מקבלים זימון מלשכת נתניהו ברגעים אלה לישיבת ממשלה דחופה שתכונס בשעה שש בערב. לא נאמר לשרים שזומנו במה מדובר והם התבקשו לשמור על סודיות. — Yaron Avraham ירון אברהם (@yaronavraham) February 16, 2021

فيما كتب الإعلامي الإسرائيلي، يارون إفراهام، الكاتب بالقناة العبرية الـ"12"، تغريدة جديدة له، ذكر من خلالها أن بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية قد تلقوا أمر استدعاء من مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء، مساء اليوم، فيما لم يتم إخطارهم بمضمون الاجتماع، حيث طلب منهم الحفاظ على السرية.