رئيس مجلس الأمة الكويتي يهاجم التعليم الإلكتروني: سنرى أجيالا لا تجيد القراءة والكتابة

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية، التي أشارت إلى قوله إن "مشكلتنا اليوم هو أن الخير يخص والشر يعم".
وقال الغانم: "هناك تداعيات وصلت إلى حد تشرد أسر وحالات طلاق وإفلاس، وقد لا تكون الصورة واضحة عندكم".
وأوضح: "العودة إلى التعليم موضوع في غاية الأهمية وقد نرى أجيالا لا يعرفون القراءة والكتابة بسبب التعليم الإلكتروني "أونلاين".
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي: "أتمنى أن تنتهي اللجان المختصة من هذه القوانين وأن يتم التصويت عليها خلال أول جلسة مقبلة".
وتابع: "الحكومة المستقيلة تحضر الجلسات ما دامت القضية من العاجل من الأمور ولا أتصور أن هناك أهم حاليا من تداعيات وتطورات جائحة كورونا".
الرئيس الغانم: لا بد من عودة التعليم.. قد نرى أجيالاً لا يعرفون القراءة والكتابة بسبب #التعليم_الإلكترونيhttps://t.co/8qwKPgelWA pic.twitter.com/OonYbLpwwF— القبس (@alqabas) February 16, 2021
وتتجه العديد من دول العالم للتعليم الإلكتروني "أون لاين" لحماية التلاميذ والمدرسين من خطر الاختلاط، الذي يعد من أكبر مسببات انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".
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