غوتيريش يعد بزيارة ليبيا ويهنئ المنفي بتولي "المجلس الرئاسي"

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بتوليه منصبه، واعدا بزيارة ليبيا في أقرب فرصة.

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي.

© Photo / The media office of the new president of the Libyan Presidency Council رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يوجه كلمة للشعب من مطار بنغازي غدا

وقال بيان للمجلس الرئاسي بقيادة المنفي، إن الأخير تلقى اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، من غوتيريش: "هنأ الأمين العام الرئيس على انتخابه رئيسا للمجلس الرئاسي واختيار السلطة التنفيذية الجديدة".

كما أثنى غوتيريش على دور المنفي "في اتخاذ خطوات سريعة نحو توحيد مؤسسات الدولة ولم الشمل والمصالحة"، بحسب البيان.

وأكد البيان أيضا أن الأمين العام للأمم المتحدة "وعد بزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن".

واختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت قائمتهما بـ 39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.