المبعوث الأمريكي لليمن: واشنطن تتواصل مع "أنصار الله" عبر قنوات خلفية

قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، إن الولايات المتحدة تستخدم "بشكل نشط" قنوات خلفية للتواصل مع جماعة "أنصار الله" اليمنية.

وبحسب "رويترز"، قال ليندركينغ في إفادة صحفية بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "لدينا سبل لتوصيل الرسائل إلى الحوثيين ونستخدم تلك القنوات بشكل نشط للغاية مع تحاورنا بشكل مباشر مع قيادات الدول الرئيسية المعنية".

كما حث المبعوث الأمريكي لليمن إيران على وقف الدعم للحوثيين، واصفا له بـ"القاتل".

ودعت واشنطن، اليوم الثلاثاء، جماعة "أنصار الله" إلى وقف تقدمها نحو مدينة مأرب التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية ووقف عملياتها العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "اعتداء الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب التي مني بها الشعب اليمني".

وأكدت أنه "إذا كان الحوثيون جادين في التوصل إلى حل سياسي تفاوضي، فيجب عليهم وقف جميع عمليات التقدم العسكري والتوقف عن الأعمال الأخرى المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود على المملكة العربية السعودية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.