مصر… 3 عقارات تتعرض لانهيار بسبب الطقس السيئ

تسببت موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات المصرية في انهيار جزئي لبعض المباني في محافظة الإسكندرية.

© Sputnik . Khaled Taha رفع حالة الطوارئ وتحذير سكان 5 محافظات مصرية بسبب الطقس السيء "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن 3 عقارات في محافظة الإسكندرية تعرضت لانهيارات جزئية بسبب الأمطار والطقس السيئ دون حدوث إصابات.

وأصدرت السلطات المصرية قرارا بإجلاء مؤقت للسكان دون المنقولات حفاظا على حياة المواطنين.

وأعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ وتحذير سكان 5 محافظات هي (القاهرة - مطروح - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية) بسبب تعرض البلاد لموجة طقس سيئ بناء على تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية.

وكانت الأرصاد المصرية حذرت، أمس الاثنين، من طقس الأيام المقبلة، متوقعه أن تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، طقسا باردا على القاهرة والوجه البحري.

وكشفت النشرة الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا حادا في درجات الحرارة الثلاثاء، ووصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ2 درجة تحت الصفر.