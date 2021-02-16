يتسع لـ 3 آلاف شخص... أول مشروع نموذجي لإسكان العمالة في المدينة المنورة

دشن فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة في السعودية، أول مشروع نموذجي لإسكان العمالة في المدينة.

وبحسب صحيفة "المدينة"، اليوم الثلاثاء، فإن المشروع يتسع لنحو 3000 عامل، على مساحة 39.8 ألف متر مربع.

وأشارت إلى أن المشروع روعيّ فيه مختلف الجوانب البيئية، والصحية، والتشغيلية، ليكون أنموذجاً يحتذى في تهيئة مساكن العمالة، ويضم مختلف الخدمات اللازمة.

ونقلت الصحيفة عن أمير المنطقة، قوله إن الدين الإسلامي يحث على التعامل الإنساني مع الأجير بأفضل معاملة، و"نحن مؤتمنون على صحتهم وأمنهم وسلامتهم".

وأكد أنه سيبذل ما في وسعه لتحقيق ذلك الهدف إلى حين موعد عودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين، باعتبارهم ضيوفا مساهمين في التنمية.

وتشهد منطقة المدينة المنورة استكمال تنفيذ عدد من المشاريع لإسكان العمالة في عدد من المواقع تشمل حي العيون وحي الهجرة.

كما أن أمانة المنطقة تعمل على مشروع آخر على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع على طريق الهجرة السريع، ليصل مجموع الطاقة الاستيعابية لمساكن العمالة نحو 15 ألف عامل.