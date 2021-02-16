لمواجهة "داعش".. الكاظمي يبحث تطوير التعاون مع الناتو

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على أهمية تطوير التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان إن: الكاظمي، تلقى اليوم اتصالاً هاتفيا من الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح أنه بحث خلال الاتصال التعاون المشترك بين العراق وحلف الناتو وسبل تعزيزه، وخاصة ما يتعلق بتقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية في مجالات التدريب، والمشورة، والتعاون الاستخباري، وفق أولويات وتوجيهات الحكومة العراقية، وبما يحفظ سيادة العراق.

وشدد الكاظمي "على أهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو، في ظل مواصلة القوات الأمنية العراقية عملياتها العسكرية في مواجهة الإرهاب، وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية".

وذكر البيان أن الأمين العام للحلف أشاد بخطوات الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب، وأكد على "مواصلة دعم حلف الناتو للعراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية".

وعبر ستولتنبيرغ عن إعجاب دول الناتو بخطوات الحكومة في التزامها بالنهج الإصلاحي الذي اعتمدته، ومضت بتنفيذه للنهوض بواقع البلاد، بحسب البيان.