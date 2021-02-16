بنشر أعلام فلسطينية.. اختراق صفحة جامعة تل أبيب على "فيسبوك".. فيديو وصور

ذكرت قناة عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قراصنة نجحوا في اختراق الصفحة الرسمية لجامعة تل أبيب الإسرائيلية على "فيسبوك".

وأفادت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قراصنة أو "هاكرز" - يعتقد أنهم عرب أو فلسطينيون ـ تمكنوا من اختراق الصفحة الرسمية لكبرى الجامعات الإسرائيلية، وهي جامعة تل أبيب على "فيسبوك".

האקרים ערבים פרצו לפייסבוק של אוניברסיטת תל אביב https://t.co/gTVtawCX3z — ערוץ 7 (@arutz7heb) February 16, 2021

وأكدت القناة بأن القراصنة نشروا أعلام منظمة التحرير الفلسطينية، وكتبوا عليها "الحرية لفلسطين".

דף הפייסבוק של אוניברסיטת תל אביב נפרץ. @IsraelHayomHeb pic.twitter.com/lYjn9jlv9D — Inon Ben Shushan (@InonBeSh) February 16, 2021

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية باللغة العبرية تغريدات مختلفة للتعليق على مدى وكيفية اختراق صفحة جامعة تل أبيب على "فيسبوك"، حيث كتب الإعلامي إيتاي بلومينتال:

انظروا، ماذا حدث الليلة على صفحة فيسبوك لجامعة تل أبيب.

תראו מה קרה הלילה לדף הפייסבוק של אוניברסיטת תל אביב @ynetalerts pic.twitter.com/rO9xRr8Xyb — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) February 16, 2021

فيما كتب نيفو تيربلسي "تم اختراق صفحة فيسبوك التابعة لجامعة تل أبيب، وتحميل محتوى مؤيد للفلسطينيين".