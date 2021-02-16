بنشر أعلام فلسطينية.. اختراق صفحة جامعة تل أبيب على "فيسبوك".. فيديو وصور

وأفادت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قراصنة أو "هاكرز" - يعتقد أنهم عرب أو فلسطينيون ـ تمكنوا من اختراق الصفحة الرسمية لكبرى الجامعات الإسرائيلية، وهي جامعة تل أبيب على "فيسبوك".
האקרים ערבים פרצו לפייסבוק של אוניברסיטת תל אביב https://t.co/gTVtawCX3z— ערוץ 7 (@arutz7heb) February 16, 2021
وأكدت القناة بأن القراصنة نشروا أعلام منظمة التحرير الفلسطينية، وكتبوا عليها "الحرية لفلسطين".
דף הפייסבוק של אוניברסיטת תל אביב נפרץ. @IsraelHayomHeb pic.twitter.com/lYjn9jlv9D— Inon Ben Shushan (@InonBeSh) February 16, 2021
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية باللغة العبرية تغريدات مختلفة للتعليق على مدى وكيفية اختراق صفحة جامعة تل أبيب على "فيسبوك"، حيث كتب الإعلامي إيتاي بلومينتال:
انظروا، ماذا حدث الليلة على صفحة فيسبوك لجامعة تل أبيب.
תראו מה קרה הלילה לדף הפייסבוק של אוניברסיטת תל אביב @ynetalerts pic.twitter.com/rO9xRr8Xyb— איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) February 16, 2021
فيما كتب نيفو تيربلسي "تم اختراق صفحة فيسبوك التابعة لجامعة تل أبيب، وتحميل محتوى مؤيد للفلسطينيين".
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