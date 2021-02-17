قناة مصرية تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

وقالت الفضائية في بيان لها، نشره موقع "المصري اليوم"، إن أديب "بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفى دار الفؤاد".

وأكدت القناة أن "عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة".

وتعرض عمرو أديب لحادث سير مساء أمس الثلاثاء، في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة بأسطوانات غاز.

ونُقل أديب على أثر ذلك إلى المستشفي، حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل إسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة.

ولم تكشف الفضائية في بيانها أن كان أديب سوف يظهر الليلة على شاشتها، حيث يُقدم أديب عبر شاشة الفضائية السعودية برنامج "الحكاية" يوميا من الجمعة إلى الإثنين في العاشرة مساء.