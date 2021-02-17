البيت الأبيض: بايدن لن يتصل بمحمد بن سلمان وسيتواصل مع الملك مباشرة

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس جو بايدن يعتزم إعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع السعودية.

وقالت جين، في تصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي سيتواصل مباشرة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وليس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب "رويترز".

وبحسب "رويترز"، تشكل تصريحات بساكي بشأن السعودية تغييرا مفاجئا في السياسة التي كان ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي كان صهره ومستشاره الكبير جاريد كوشنر مقربا من ولي العهد السعودي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "أوضحنا منذ البداية أننا سنعيد ضبط علاقتنا مع السعودية".

وفي ردها على أسئلة بشأن تحدث بايدن إلى ولي العهد السعودي قالت بساكي إن بايدن سيعود إلى التواصل "على مستوى النظراء".

وأوضحت "نظير الرئيس هو الملك سلمان وأتوقع أنه في الوقت المناسب سيتحدث معه. ليس لدي توقع بشأن هذا التوقيت".

وتابعت بساكي "السعودية لديها احتياجات ملحة للدفاع عن نفسها، والولايات المتحدة ستعمل مع السعوديين على هذا الأمر حتى مع توضيحنا نقاط الاختلاف ومكامن قلقنا. وهذا بالتأكيد يختلف عن الإدارة السابقة".