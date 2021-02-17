رغد صدام حسين تتحدث عن الهروب من العراق ولحظات الرعب

تواصل رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، اليوم الأربعاء، سرد ذكرياتها في اللقاء الحصري مع قناة "العربية".

ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم، برومو الجزء القادم من مقابلة رغد صدام حسين.

وعلق الحساب الرسمي على مقطع فيديو تتحدث فيه رغد، "تابعوا معنا الجزء الثالث من المقابلة الحصرية مع رغد صدام حسين".

تابعوا معنا الجزء الثالث من المقابلة الحصرية مع #رغد_صدام_حسين، تتحدث فيها عن هروبها من #العراق خلال الحرب، ولحظات الرعب التي عاشتها حين تم قصف بيتها، وعن الوشاية التي أدت لمقتل شقيقيها..



الساعة 16 غرينتش ـ 7 بتوقيت السعودية على شاشة #العربية@RghadSaddam @sohaib pic.twitter.com/4V1Pz8Xba2 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 17, 2021

وتابع "تتحدث فيها عن هروبها من العراق خلال الحرب، ولحظات الرعب التي عاشتها حين تم قصف بيتها، وعن الوشاية التي أدت لمقتل شقيقيها".

وكانت قناة "العربية" قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني ما يفيد عقد سلسلة من اللقاءات، بدءا من أول أمس الاثنين، مع ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مؤكدة أنها ستكشف فيها عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق، متحدثة عن الوضع الراهن فيه، والتدخلات الإيرانية في شؤونه.