وفاة نائب عراقي بفيروس كورونا

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، عن وفاة النائب البرلماني عن كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" آرام ناجي، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مدير عام صحة دهوك، افرا سياب، قوله إن "الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي آرام ناجي توفي اليوم، في أحد مستشفيات المحافظة".

وأضاف أن "ذلك جاء بسبب مضاعفات بفايروس كورونا ".

وآرام ناجي بالاتي من مواليد دهوك، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1979، متزوج ولديه اثنين من الأبناء.

حصل على شهادة الدكتوراه في 2017، وانتخب عضواً في مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في 2018.

وأصيب بكورونا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حينما كان في بغداد، قبل أن يعود إلى دهوك للعلاج.

يشار إلى أن الحكومة العراقية، قد أعلنت السبت الماضي، إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، فضلا عن فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي باقي أيام الأسبوع، اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية إن إجمالي عدد الإصابات حتى أمس الثلاثاء قد بلغ 649982، في حين بلغ مجموع حالات الوفاة 13192 حالة.