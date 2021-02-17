رغد صدام حسين مع عائلتها في منزلها... فيديو

ظهرت رغد صدام حسين في منزلها وسط أسرتها تتابع حلقاتها مع قناة "العربية" التي تحكي فيها عن ذكرياتها.

نشر حساب "العربية برامج"، مقطعا مصورا قصيرا تظهر فيه رغد وهي تجلس في منزلها وسط أبنائها وأحفادها تتابع حلقتها مع "العربية".

ولرغد من زوجها حسين كامل حسن، خمسة أبناء؛ حرير وعلي ووهج وصدام وبنان.

وحسين كامل حسن، زوج رغد، هو ابن عمها ورئيس هيئة التصنيع العسكري قبل أن يحدث خلاف بينه وبين صدام حسين.

وتواصل رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، اليوم الأربعاء، سرد ذكرياتها في اللقاء الحصري مع قناة "العربية".

ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم، برومو الجزء القادم من مقابلة رغد صدام حسين.

وعلق الحساب الرسمي على مقطع فيديو تتحدث فيه رغد، "تابعوا معنا الجزء الثالث من المقابلة الحصرية مع رغد صدام حسين".

وتابع "تتحدث فيها عن هروبها من العراق خلال الحرب، ولحظات الرعب التي عاشتها حين تم قصف بيتها، وعن الوشاية التي أدت لمقتل شقيقيها".

وكانت قناة "العربية" قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني ما يفيد عقد سلسلة من اللقاءات، بدءا من أول أمس الاثنين، مع ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مؤكدة أنها ستكشف فيها عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق، متحدثة عن الوضع الراهن فيه، والتدخلات الإيرانية في شؤونه.