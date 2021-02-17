إسرائيل تسمح بإدخال 1000 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى قطاع غزة

سمحت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بإدخال 1000 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي هي جزء من شحنة حصلت وزارة الصحة الفلسطينية عليها كتبرع من الحكومة الروسية، إلى الطواقم الطبية في قطاع غزة.

القدس - سبوتنيك. وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأنه "بناء على طلب السلطة الفلسطينية، وبموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، شحنة مكونة من 1000 لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لفيروس كورونا في طريقها الآن إلى قطاع غزة".

ورفضت السلطات الإسرائيلية، الاثنين الماضي، السماح لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله بإرسال ألفي جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى غزة.

وحملت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان، السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية "عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية".

وأشارت الكيلة إلى أنه "جرى اليوم نقل 2000 جرعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي لتدخل إلى قطاع غزة إلا أن سلطات الاحتلال منعت إدخالها".

وأضافت الكيلة أن "هذه الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كوفيد 19، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ"، وشددت على أن "الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة تقومان بالتواصل مع المنظمات الدولية لإدخال المطاعيم بأقصى سرعة إلى قطاع غزة".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد تسلمت، قبل نحو أسبوعين، 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، هبة من حكومة روسيا الاتحادية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، في تصريح خلال تسلم شحنة اللقاحات برفقة السفير الروسي لدى فلسطين غوتشا بواتشيدزه أمام مقر الوزارة بمدينة رام الله، إن "اللقاحات ستعطى لخمسة آلاف مواطن بمن فيهم الكوادر الطبية".