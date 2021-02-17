غضب عارم في الكويت بعد تصريح وزير الصحة عن "يوم القيامة" وكورونا... فيديو

أثار وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، غضبا واسعا بين الكويتيين، بعد تصريحاته عن فيروس كورونا و"يوم القيامة".

وكان وزير الصحة الكويتي، قد قال في جلسة لمجلس الأمة (البرلمان)، أمس الثلاثاء، إن "الجائحة لن تنتهي، كوفيد-19 معانا إلى يوم القيامة، كوفيد-19 خرج عن السيطرة".

وأضاف "الآن أصبح التحصين هو السبيل للخروج، من لن يتحصن سيكون كوفيد-19 موجودا".

وأشار إلى أن "المجتمع ينقسم إلى جزأين، الأول يستطيع أخذ اللقاح، والثاني لا يستطيع أخذ اللقاح وهم فئة الأطفال"، لافتا أن "انتشار الوباء سيقل مع التطعيم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وتعليقا على تصريحات الوزير الكويتي، قال الأكاديمي الكويتي فيصل المناور عبر "تويتر"، إن "تصريح وزير الصحة بشأن أن الفيروس مستمر إلى يوم القيامة، هو تصريح غير مسؤول وينم عن ضعف الوعي السياسي للوزير".

تصريح وزير الصحة بشأن أن الفيروس مستمر الى يوم القيامة... تصريح غير مسؤول ... ينم عن ضعف الوعي السياسي للوزير ... ويناقض عديد من الدراسات التي تتناول سيناريوهات انتهاء الجائحة ... ولكن خيارات اختيار الوزراء محتكرة ولا تخضع لاي معيار ... الله المستعان #مجلس_الأمة — أ.‏د. فيصل المناور (@FaisalAlMonawer) February 16, 2021

وأضاف أن "تصريحه يناقض عديد من الدراسات التي تتناول سيناريوهات انتهاء الجائحة"، مشيرا إلى أن خيارات اختيار الوزراء محتكرة ولا تخضع لأي معيار. حسب تعبيره.

ووجهت له الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد، انتقادا لاذعا قائلة: إن "وزير الصحة يجب أن يجيد اختيار مفرداته".

معالي #وزير_الصحه يجب ان يجيد إختيار مفرداته هل يعلم معاليه بأنه لا يوجد #جائحة تظل إلى الأبد 🤬 الأوبئة تنتهي بعد فترة زمنية و لكن الڤيروس اهو اللي يبقى ...#جائحة الإنفلونزا الأسبانية انتهت بعد 3 سنوات و لكن الڤيروس نفسه موجود إلى اليوم — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 16, 2021

وقال أحد المواطنين، "الأخ وزير الصحة أتوقع خانك التعبير في هذا التصريح... يفترض ما يطلع منك تصريح بهذا السلبية... المفروض تقول الفيروس موجود إلى يوم القيامة... ولكن الجائحة تنتهي متى ما توفر اللقاح كحال جميع الأمراض".

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الأخ #وزير_الصحة أتوقع خانك التعبير في هذا التصريح ..

يفترض مايطلع منك تصريح بهذا السلبية ..



المفروض تقول الفيروس موجود

إلى يوم القيامة ..



"ولكن الجائحة تنتهي متى ما توفّر اللقاح كحال جميع الأمراض !!#كورونا #مجلس_الأمة pic.twitter.com/DT6Ls0qcVp — أحـمـد المـغـامله  🇰🇼 (@Aahmadd791) February 17, 2021

وعلق مواطن آخر بنشر صورة تقول إن "السعودية تتصدر الدول الخليجية في معدلات الشفاء من كورونا".

وأرفقها بتعليق "لأن ما عندهم وزير يلوم الشعب كله في انتشار وبقاء كورونا إلى يوم القيامة".

وتابع قائلا "أول علاج هو تغيير وزير الصحة".