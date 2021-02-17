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    قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان

    ضاحي خلفان يعلق على قرار السعودية الأخير وتأثيره على دبي

    © AFP 2021 / KARIM SAHIB
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    علق قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، على إعلان الحكومة السعودية عزمها إيقاف التعاقد مع كافة الشركات الأجنبية التي لديها مقرات إقليمية خارج أراضي المملكة بحلول عام 2024.

    وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن "دبي موقعا لم تعد إقليميا على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا، 75% من واردات دبي يعاد تصديرها إلى دول العالم، وإعادة التصدير تحتاج إلى سلسلة إجراءات هيأت دبي لها وذللت كل الصعاب".

    مجلس الوزراء السعودي أثناء إقرار موازنة 2018
    © REUTERS
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    وأضاف "دبي تعد موقعا استراتيجيا لمنتجات أكثر من مليارين ونصف، الهند والصين وما جاورهما، وأسواق دبي تراها في أفريقيا وآسيا أكثر القارات احتياجا للسلع في العالم".

    وأكد خلفان أهمية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، قائلا: "العبرة أننا نحن في مجلس تعاون، هذا المفهوم الذي نربي عليه أجيالنا".

    وأوضح أن "قرار إلزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية أخرى أضعف اقتصاديا بكثير من الإمارات".

    وحول ما إذا كان قرار السعودية بشأن الشركات الأجنبية سيضر دبي، أجاب بأن "هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أسواقه ولكن حركة تجارتها عالمية".

    وأشار إلى أن "فكرة أن الشركة العالمية التي تتعاقد مع الحكومة في مشاريع حكومية يكون لها مكتب رئيسي في المملكة فكرة صحيحة لا غبار عليها أبدا حماية لمصالحها".

    وتابع بالقول: "نحن لا نعتقد بل نؤمن بأن كل ما فيه خير للمملكة فيه خير لنا في الإمارات، لكن بعض المغرضين يزعجهم ذلك".

    وكانت السلطات السعودية، قد أصدرت قرارا الاثنين الماضي، بإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2024.

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