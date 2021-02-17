الهجرة العراقية: مصممون على عودة النازحين بطريقة طوعية

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء، تصميمها على عودة النازحين بطريقة طوعية.

وقال كيل الوزارة كريم النوري في تصريحات صحفية، إن "الوزارة لديها العزيمة لإنهاء هذا الملف وإبعاد التدخلات عن النازحين لأنها قضية إنسانية وليست سياسة"، مبينا أن "الوزارة مصممة على عودة النازحين بطريقة طوعية وليست قسرية"، وفق موقع "السومرية" العراقي.

وأضاف أن "المنظمات الدولية تعهدت بدعم النازحين ودعم بيوتهم في حال رجوعهم وفي حال بقائهم في المخيمات ربما لا يكون هناك دعم، لذلك فإن الوزارة ضد أي ضغط على النازحين في العودة"، مشيراً إلى أن "الاتهامات التي طرأت على النازحين بأنهم عوائل "داعش" لا يمكن الأخذ بها بطريقة مزاجية من دون دليل، والقضاء هو الحاكم لأن وزارة الهجرة والمهجرين ليست أمنية وقضائية بل هي وزارة خدمية".

ولفت النوري إلى أن "الوزارة لديها تدقيق وتواصل مع مفوضية الانتخابات لمنع استغلال المخيمات في الحملات الانتخابية لأي مسؤول ومنع استخدام النشاط الانتخابي في مخيمات النازحين".