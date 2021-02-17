البحرين تمنح وثيقة خاصة للأشخاص الحاصلين على لقاح ضد كورونا

بدأت السلطات البحرينية بمنح شهادات للأشخاص الذين حصلوا على لقاح ضد فيروس "كورونا".

الشهادة المعروفة بـ"الدرع الأخضر" تمنح للأشخاص الذين يتلقوا طعما ضد الفيروس، توضح بالتفصيل اسم المستخدم وتاريخ الميلاد والجنسية واللقاح الذي تلقاه.

كما ويمكن للسلطات التحقق من صحتها عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة المرتبط بسجل اللقاحات الوطني. للوصول إلى الشهادة الرقمية، يجب أن يكون المستخدمون قد تلقوا جرعتين من اللقاح، بينهما 21 يومًا.

ثم يجب عليهم الانتظار لمدة أسبوعين بعد الجرعة الثانية حتى تبدأ الأجسام المضادة في النمو.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه صندوق النقد الدولي أرقاما جديدة تشير إلى أن اقتصاد البحرين سينمو بنسبة 3.3% في عام 2021، مدفوعا باستجابة السياسة السريعة للحد من تأثير الوباء.

وشمل ذلك الوصول السريع والواسع إلى التطعيمات وإعانات الرواتب، بحسب ما نقل موقع arabianbusiness.

في نوفمبر، وافقت البحرين رسميا على لقاح "كوفيد" للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وسرعان ما تم تعميمه على جميع المواطنين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

كما وفرت المملكة خدمة الاختبارات السريعة التي يمكنها تشخيص Covid-19 في 15 دقيقة دون الحاجة إلى مختبر متخصص.