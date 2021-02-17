الخارجية الأمريكية: سياسة أمريكا لن تتغير تجاه "حزب الله" اللبناني

قالت جيرالدين غريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الجديدة للبيت الأبيض لن تغير موقفها وسياستها تجاه "حزب الله" اللبناني، مؤكدة أنه سيظل "منظمة إرهابية".

وأضافت غريفيث في لقاء عبر فضائية "أم تي في" اللبنانية: نسعى للحدّ من التدخل الإيراني في المنطقة سواء في لبنان أو في اليمن.

وتابعت: "ما يهمنا في لبنان هو أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب اللبناني وتحقيق الإصلاحات المطلوبة وقرار تشكيلها يعود إلى الشعب اللبناني".

وأكدت غريفيث على أن بلادها تتشارك مع فرنسا في هدف تقوية لبنان ومساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية وفيروس كورونا، وقالت: "نواصل التشاور مع حلفائنا في أوروبا من أجل مساعدة لبنان".

وعن الملف اليمني، قالت غريفيث إن أمريكا "تعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال إرسال المساعدات الإنسانية والتشاور عبر المبعوث الخاص إلى اليمن والسعودية لإنعاش العملية السياسية وإنهاء الحرب".

وأكدت أن "القيادات الحوثية ما زالت مدرجة على قائمة الإرهاب".

أما بشأن العلاقات الأمريكية السعودية، قالت إن "التعاون مع المملكة طويل الأمد ونسعى لأن تكون الشراكة معها في إطار المصالح المشتركة".

وبخصوص أزمة الملف النووي الإيراني قالت غريفيث إن أمريكا مستعدة للمضي قدماً في الملف النووي إذا عادت إيران إلى الالتزام الكامل بهذا الاتفاق".

وتابعت: "... مع الأسف نحن بعيدون عن ذلك والكرة الآن في ملعب إيران".

وأضافت: "ليس هناك تواصل مباشر حالياً مع إيران ونحن نتشاور مع حلفائنا في المجتمع الدولي لإيجاد حل".