الحكومة المصرية تكشف حقيقة تهجير أهالي عزبة الهجانة

وذكر الحساب الرسمي، لمجلس الوزراء المصري، في بيان، نشره عبر "فيسبوك"، أن "بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن تهجير أهالي "مدينة الأمل"، "عزبة الهجانة" سابقاً، من منازلهم بدعوى تطوير المنطقة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء".

وأكدت المحافظة أنه لا صحة لتهجير أهالي "مدينة الأمل"، "عزبة الهجانة" سابقاً، من منازلهم، مُوضحةً أن ما تشهده منطقة "مدينة الأمل"، "عزبة الهجانة" سابقاً، هو عملية تطوير شاملة لرفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، مع توفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين المقيمين بها على نحو يرتقي بأحوالهم المعيشية، ودون المساس بأي حق من حقوقهم، إلى جانب ربط المنطقة بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، لتحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة الخدمات، مع إطلاق اسم "مدينة الأمل" على تلك المنطقة، مما يعكس مساعي الدولة لتغيير واقعها إلى الأفضل.

وأوضح البيان "نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين".