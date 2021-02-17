بغداد تكشف عن طلب للفاتيكان قبل زيارة البابا فرانسيس إلى العراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن "زيارة بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، ستكون بطائرة وحماية عراقية"، مشيرة إلى أن لقاء البابا بالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني لن يتضمن أي توقيعات أو اتفاقات".

وقال وكيل الوزارة الأقدم نزار الخير الله، خلال طاولة نقاشية، إن "زيارة البابا ستكون تاريخية وسيكون لها وقع كبير على العراق ودعم للمسيحيين في البلاد"، مبينا أن "خطبة البابا الرئيسية سيلقيها من مدينة أور التأريخية مقام النبي إبراهيم"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن "الفاتيكان يرغبون بمجيء البابا عبر طائرة عراقية مع توفير الحماية العراقية"، لافتا إلى أن "زيارة البابا إلى النجف ستكون تاريخية ولم تشهدها في تاريخ الحوزة".

وأكد الخير الله، أن "الزيارة لها بعد ديني ذو قيمة"، مشيرا إلى أن "هناك تواصلا مع النجف وذي قار ونينوى والإقليم بشان زيارة البابا وشكلنا لجانا تحضيرية". كما شدد الخير الله، على "ضرورة التركيز الإعلامي على أهمية الزيارة وإنجاحها للعراق"، معتبرا أن "الترويج للزيارة هو الأهم والأصعب".

وكشف الفاتيكان، الاثنين 8 فبراير/ شباط، أن البابا فرنسيس سوف يعقد خلال زيارته العراق لقاء مع المرجع الشيعي علي السيستاني. ويتضمن البرنامج الرسمي للزيارة الذي نشره الفاتيكان على موقعه، انتقال البابا إلى مدينة النجف، جنوب بغداد صباح السبت الموافق 6 مارس/ آذار لزيارة السيستاني.

ويشمل برنامج البابا إلى العراق، زيارة بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم. وسينتقل إلى الموصل ومنطقة سهل نينوى المحيطة بها، وسيزور مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.