بعد حديثه عن كورونا و"يوم القيامة"... أمير الكويت يلتقي وزير الصحة

التقى أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قصر بیان، اليوم، وزیر الصحة الدكتور باسل حمود الصباح، للاطلاع على تطورات الوضع الصحي في البلاد وكافة الإجراءات الاحترازیة المبكرة لمواجھة وباء كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اطلع أمير الكويت على ما قدمه الوزير من استعراض شامل لمجلس الأمة حول تلك الجھود وعلى سیر عملیة التطعیم في البلاد.

شرفت بمقابلة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح-حفظه الله ورعاه-حيث أعرب سموه عن تقديره العميق لما يبذله أبناؤه في وزارة الصحة من جهود في مواجهة الوباء، وحملني سموه أمانة شكره لكل العاملين في الصفوف الأمامية دون استثناء، متمنيا لهم المزيد من العطاء لوطنهم. pic.twitter.com/U4RwBZXAMV — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) February 17, 2021

وأضافت الوكالة أن "أمير البلاد جدد ثقته وتقدیره على ما تقوم به الحكومة من جھود بناءة لمواجھة مختلف تداعیات ھذه الجائحة".

ووفقا لوزير الصحة الكويتي، أعرب الأمير عن "شكره لكل العاملين في الصفوف الأمامية دون استثناء، متمنيا لهم المزيد من العطاء لوطنهم".

وأشاد الأمير بجهود وزارة الصحة ممثلة بكوادرھا وأطقمھا الطبیة ووقوفھم في الصفوف الأمامیة للتصدي لھذا الوباء رغم ما یتعرضون له من مخاطر.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، قد تسبب في غضب واسع بين الكويتيين، بعد تصريحاته عن فيروس كورونا و"يوم القيامة".

حيث قال في جلسة لمجلس الأمة (البرلمان)، أمس الثلاثاء، إن "الجائحة لن تنتهي، كوفيد-19 معانا إلى يوم القيامة، كوفيد-19 خرج عن السيطرة".

ووجه بعض الكويتيين على مواقع التواصل انتقادات لاذعة للوزير بسبب هذه التصريحات.