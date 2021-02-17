طعمة يدعو للانتقال إلى مرحلة صياغة الدستور ويعرب عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي في سوريا

دعا رئيس وفد المعارضة السورية إلى صيغة أستانا، أحمد طعمة، اليوم الأربعاء، إلى تضافر الجهود من أجل الخروج من المأزق الذي حدث في الجولة الخامسة، التي لم تحقق أي تقدم.

سوتشي - سبوتنيك. وقال طعمة في مؤتمر صحفي في مدينة سوتشي الروسية: "يجب أن تتضافر الجهود للخروج من المازق الذي حدث في الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، يجب الانتقال إلى مرحلة الصياغة للدستور".

وأشار طعمة إلى أن "المعارضة السورية كانت أكثر من تضرر من الجماعات المتطرفة ونحن نحاربهم منذ اللحظة الأولى وسنستمر في مواجهتهم".

كما أعرب طعمة عن قلقه تجاه الوضع الاقتصادي الصعب في سوريا قائلا: "الوضع الاقتصادي في سوريا يقلقنا ونضغط للتوصل لحل سياسي للتخفيف من المعاناة الاقتصادية".