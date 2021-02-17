السيسي يتلقى رسالة من الرئيس الباكستاني

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس الباكستاني، عارف علوي.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية"، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

🔴#عاجل| متحدث الرئاسة: وزير خارجية باكستان نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي#eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) February 17, 2021

وأضاف أن وزير خارجية باكستان نقل إلى الرئيس رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تضمنت دعوة إلى زيارة دولة باكستان.

وتابع راضي، أن ذلك جاء في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وباكستان، والتأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.