لافرينتيف يعلن الحصول على معلومات بشأن الإعداد لاستفزازات بأسلحة كيميائية ضد المدنيين في سوريا

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الأربعاء، عن الحصول على معلومات بشأن الإعداد لاستفزازات بأسلحة كيميائية ضد المدنيين في سوريا.

ودعا مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا المعارضة السورية للابتعاد عن الجماعات الراديكالية، معربا عن الاستعداد التام للعمل معها في أي وقت.

وبخصوص مسألة اللاجئين قال لافرينتيف: "نقف ضد تسييس مسألة عودة اللاجئين السوريين وعرقلة عودتهم إلى ديارهم".

وفي وقت سابق، أكد لافرنتييف، على "أن قضية اللاجئين تقف على نطاق أوسع.. الحديث يدور عن المصالحة الوطنية، وذلك إذا ما عاد اللاجئون إلى كل من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة وغير الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وأكد أن عملية إعادة اللاجئين إلى سوريا جارية: "ربما ليس بهذه الأعداد الكبيرة الآن، بالنظر إلى قيود فيروس "كورونا" المستجد، إلا أنه عدد كبير إلى حد ما".