أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق عملية تبادل أسرى بين سوريا وإسرائيل بوساطة روسية.

وذكرت الوكالة: "في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي".

#عاجل||#سانا..

العمل على #تحرير_مواطنين_سوريين من المعتقلات الإسـرائيلية

في إطار حرص #الدولة_السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتــلال الإسـرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء #الجولان_السوري المحــتل من سجون الاحتـلال الإسـرائيلي — سانا عاجل (@SanaAjel) February 17, 2021

​وأضافت: "عملية التبادل تتم حالياً عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية-منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية".