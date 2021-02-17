جمعيات مغربية تدين تهجم قناة "الشروق" الجزائرية على مؤسسات المملكة

وووفقا لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، قالت هذه الجمعيات والفعاليات المدنية التي تشتغل في صفوف الجالية المغربية المقيمة في تونس، في بيان، إن ما بثته هذه القناة بـ"أسلوب بذيء ومنحط، هو عمل مدان لا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام".

وأكدت كل من "جمعية مبرة محمد الخامس"، و"ودادية العمال والتجار المغاربة بتونس"، و"جمعية الجالية المغربية المقيمة بتونس"، و"جمعية المواطنين المغاربة القاطنين بولاية قفصة"، و"جمعية النهوض بالجالية المغربية بتونس"، و"جمعية الصداقة للجالية المغربية بتونس"، أن "كل مس بشخص ملكنا محمد السادس هو مس بشخص كل المغاربة داخل المغرب وخارجه"، محذرة من "مغبة التمادي في هذا الأسلوب المستفز".

وأكدت استمرارها في الدفاع عن وحدة المملكة، ومساندتها لمؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، داعية "العقلاء بالشقيقة الجزائر إلى استخلاص العبر والمساهمة في ردم الهوة التي يسعى البعض جاهدا لحفرها وتعميقها بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري أمام سبل الاجتهاد لبناء مستقبل مشترك واعد مشترك يجمع شعوب المغرب الكبير".