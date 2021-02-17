تصريحات "مخالفة لتوجيهات السيسي" منسوبة لشيخ الأزهر تثير ضجة في مصر

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الناطقة باللغة العربية، وخاصة في مصر، تصريحا منسوبا للإمام الأكبر أحمد الطيب، يدعي أن شيخ الأزهر يعارض مقترح التعليم عن بعد، الذي وجه الرئيس المصري باعتماده في الفصل الدراسي الثاني.

وجاء في المنشور الذي تداوله المستخدمون على نطاق كبير بمنصتي "فيسبوك" و"تويتر"، أن الطيب قال: "لا بد من عودة التعليم الحقيقي لمصر، فلا تعليم من دون كتابة بالورقة والقلم، فلا يجب التعليم إلكترونيا". لكن هذا التصريح عار تماما من الصحة.

فقد جاء في بيان للأزهر، للإعلان عن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية، قطاع المعاهد، إنه بدء من الفصل الدراسي الثاني يحق للطلاب الحضور مع مراعاة التباعد والضوابط الاحترازية.

لا بد من عودة التعليم الحقيقي لمصر، فلا تعليم بدون كتابة بالورقة والقلم، فلا يجب تحويل التعليم إلكترونياً.#أحمد الطيب شيخ الازهر — Mohamed Reda (@mohamed_redaa20) February 11, 2021

وبحسب البيان الذي نقلته وسائل إعلام مصرية، منح الأزهر الطالب الحق في: "استكمال الدراسة عن بعد عبر المنصات الإلكترونية وقنواته ومواقعه الرسمية وصفحاته".

علاوة على ذلك، نفت المشيخة صحة ما ورد في المنشور المتداول، حسبما نقلت وسائل إعلام، وطالبت باعتماد التصريحات الصادرة عن الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر (المضمن منها التصريح حول الحوار الفلسطيني بالأعلى)، والتي لم يصدر عنها تصريحا مماثلا.

في بيان للرئاسة المصرية قبل أيام، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.