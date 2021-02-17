الأردن... عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص لسوء الطقس

قرر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، تعطيل العمل في مؤسسات القطاع العام والخاص، غدا الخميس، لسوء الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة "رم" أن وزارة العمل الأردنية، دعت مؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بالبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامة نظراً للظروف الجوية الاستثنائية يوم الخميس الموافق 2021/2/18.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن هذا النوع من البلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء، والتي تقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، تسري على مؤسسات القطاع الخاص حتى لو لم تذكر في البلاغ الرسمي، مشيراً إلى أن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (21 لسنة 1974) والمنشور في الجريده الرسمية رقم (2529) أيد ذلك بأن التعطيل أيام العطل الرسمية والأعياد هي حق للعامل.

وبين أن صاحب العمل لا يستطيع إلزام العامل بالعمل في ذلك اليوم، وفي حال وافق العامل على العمل يلتزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي للعامل عن ذلك اليوم، بما لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.

وأكد الزيود أن حسم أيام الإجازات الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء، من رصيد الإجازات السنوية للعامل، أو إلزام الموظف بالدوام عوضا عنها خلال أيام إجازاته الأسبوعية، يسكل مخالفة لأحكام قانون العمل.

يذكر أن الخصاونة كان قد قرر جعل العمل داخل المصالح الحكومية بالحد الأدنى من الموظفين، تجنبا لحالات التكدس المسببة لانتقال العدوى.

وبحسب موقع "عمون" فقد وجه الخصاونة تعميما إداريا يقضي باتخاذ الإجراءات الصارمة لتلافي اكتظاظ الموظفين في مواقع العمل اعتبارا من أمس الثلاثاء.