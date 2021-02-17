تسجيل
19:03 GMT17 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العاصمة السورية دمشق

    بعد ختام جولتها الـ 15... ما أهمية مخرجات مفاوضات أستانا وهل تنجح في تحريك المسار السياسي في سوريا؟

    © Sputnik . Zain Al Abiden Shiban
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104584/73/1045847348_0:512:2730:2048_1200x675_80_0_0_190856fbee56caf7a074d896f66f7a03.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102171048138622-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%80-15-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F/

    اختتمت، اليوم الأربعاء، الجولة الـ15 من مفاوضات أستانا في مدينة سوتشي الروسية، والتي جرت بمشاركة وفود من الأمم المتحدة والدول الضامنة روسيا، وإيران، وتركيا، ووفدي الحكومة السورية والمعارضة.

    وبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مع نظيره السوري فيصل المقداد، نتائج لقاءات صيغة أستانا حول سوريا في سوتشي، التي عقدت يومي 16-17 شباط/ فبراير.

    وطرح البعض تساؤلات بشأن اجتماعات سوتشي الأخيرة ومخرجاتها وأهميتها للأزمة السورية، ومدى إمكانية نجاحها في فرض واقع سياسي في ظل فشل باقي المسارات آخرها أعمال اللجنة الدستورية.

    اجتماعات سوتشي

    وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا وما حولها، مع التركىز على نتائج لقاءات صيغة أستانا حول سوريا، والتي عقدت في سوتشي، وبحث مهام تعزيز التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية".

    صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - الجنود السوفييت أثناء استلام البريد، الجبهة البيلاروسية الثانية، عام 1944
    © Sputnik . Mark Markov-Grinberg
    كيف قتل فلاح سوفييتي كتيبة ألمانية خلال الحرب العالمية الثانية؟
    وأشارت الوزارة إلى أن "لافروف أكد الموقف المبدئي لروسيا الداعم للاحترام غير المشروط لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية والحق القانوني للسوريين في تقرير مستقبل بلادهم بشكل مستقل".

    بالإضافة إلى ذلك، أدان الوزراء بشدة ممارسة استخدام عقوبات أحادية غير مشروعة ومناهج مسيسة في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، فضلاً عن استمرار الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على أراضيها.

    أكد الطرفان عزم بلديهما على تعزيز العلاقات الثنائية تدريجياً، بما في ذلك المساعدة الروسية في القضاء على مظاهر الإرهاب على الأراضي السورية، واستعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة انتشار "كوفيد-19"، وعودة اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً إلى وطنهم.

    المسار البديل والوحيد

    الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، العضو السابق في الوفد الحكومي المفاوض في جنيف، قال إن "اجتماعات أستانا تستمر على ما يبدو في تحقيق بعض الأهداف التي حققتها سابقاً، والتي كانت وراء تأسيس هذا المسار؛ فأستانا بوصفها المسار البديل عن مسار جنيف القديم".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أستانا تستمر في كونها الصيغة الوحيدة المتوفرة إقليميًا ودوليًا لدعم ورعاية الحل السياسي المتمثل حاليًا باللجنة الدستورية، حيث أكد البيان الختامي لهذا الاجتماع على الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون ودعم عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف".

    صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo / Hussein Malla
    الدول الضامنة لـ"أستانا" تتطرق في بيانها الختامي إلى حقول النفط السورية والهجمات الإسرائيلية
    وتابع: "من جانبٍ آخر ما زال مسار أستانا هو الإطار السياسي الجماعي الوحيد المتوافر لإدارة وتنفيس الخلافات والاستعصاءات التي تقع ما بين الأطراف الرئيسية الثلاث الأكثر انخراطاً في الوضع السوري، وهم الضامنون الثلاثة الروسي والتركي والإيراني، ولكن على الرغم من البنود التوافقية للبيان الختامي في كل مرة، فمن غير المرجح عملياً أن تتحرك العملية السياسية على غير مسار اللجنة الدستورية على الأقل في المدى المنظور، لا سيما أن البيان الختامي أعاد منح مسار اللجنة الدستورية الغطاء السياسي والدبلوماسي للضامنين الثلاثة".

    وأكد أن "رفض الولايات المتحدة الدعوة الروسية لحضور أستانا يشير إلى أن المسار لا يحظى بالغطاء الأمريكي والغربي الرسمي، ولكن الحضور الأممي من جهة أخرى يوحي بأن الغرب غير المعني بالانخراط بأستانا غير معني بإفشاله أيضا، واستمرارية هذا المسار بزخم دبلوماسي معقول توحي بأن أي جهود غربية لاستعادة الدور الفعال في الحل السياسي، عبر المجموعة المصغرة ربما لن تلق ترحيبًا أو تجاوبا من ضامني أستانا".

    وأكمل: "ذلك إضافة إلى أن البيان الختامي تضمن ما قد لا يعجب الولايات المتحدة من إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ورفض الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب، ورفض سرقة النفط السوري، ورفض المشاريع الانفصالية والتقسيمية، الأمر الذي قد يعني من وجهة نظر جيوبوليتيكية على الأقل، أن ما يجمع الضامنين الثلاثة فيما يتعلق بالشأن السوري هو أكبر مما يجمع أي منهم مع الغرب، وهو ما يعني أيضاً بالمحصلة أن مسار أستانا ما زال هو الصيغة الوحيدة المتوافرة لتوافق الحد الأدنى الداعم لأي مسار سياسي".

    مخرجات مهمة

    من جانبه قال الدكتور علي الأحمد، السياسي السوري: "ليس هناك علاقة عضوية بين المسارات الثلاث جنيف وسوتشي وأستانا، فلكل واحد من هذه المسارات وضعه القانوني والحقوقي، وله تأثير على الواقع في سوريا مختلف عن الآخر".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فيما يتعلق بمسار جنيف هو الإطار الدولي للتعاطي مع الموضوع السوري، والأممي من خلال المنظمة الأممية، ولا يجوز على الإطلاق المقارنة بين هذه المسارات، هذا مسار يجب أن يسير ويصل لنتائج معينة".

    مناورات الطيران الحربي الروسي في إقليم تفيرسكايا (تفير) - الجيش الروسي، مروحية «مي - 28 إن»
    © Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
    "العدو لن يمر"... "صائدة الليل" الروسية تدمر أهدافها بكل دقة.. فيديو
    وتابع: "أما فيما يتعلق بمسار أستانا، هذا المسار صحيح أن الرعاة فيه هم نفس الرعاة للاجتماع في سوتشي، لكن من حيث المبدأ فيه خرائط أكثر وتفكيك وإعادة وزن القوى على الأرض، بالتالي هذ المسار يكمل مسار سوتشي بطريقة أو بأخرى لأن القوى الإقليمية المؤثرة هنا هي نفسها في أستانا، لكن في أستانا هناك تواجد سوري مباشر من خلال الدبلوماسية السورية، بينما في سوتشي هذا الأمر غير موجود".

    وأكد أن "بكل الأحوال لهذه المسارات حضورها ولها مفاعيلها، وأعتقد أن هناك ترجمة مباشرة لما حصل اليوم في سوتشي لما سيكون على الأرض على الأقل فيما يتعلق بتثبيت الحالة الشكلية بأن هناك محاولات تقسيم سوريا بفرض واقع، الآن عندما يكون هناك اتفاق على وحدة الجغرافيا السورية وعلى موضوع النفط والموضوعات الأخرى التي جاءت في هذا البيان عن ويخالفها أحد من الموجدين فهو يخالف ما تم الاتفاق عليه".

    وأنهى حديثه، قائلًا: "لذلك كان لهذا الاجتماع أهمية على الرغم من أنه قد لا يكون له مفاعيل مباشرة لكن من حيث الشكل هام جدا ما جرى اليوم في سوتشي خاصة البيان الختامي النهائي".

    عُقد الاجتماع الدولي حول سوريا في سوتشي يومي 16 و17 فبراير، بمشاركة وفود من الدول الضامنة، فضلاً عن المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووفود من المعارضة السورية والحكومة.

    الكلمات الدلالية:
    دمشق, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفالات حول العالم برأس السنة الصينية (القمرية) الجديدة - وهان، الصين 11 فبراير 2021
    فليكن عام "الثور" عاما مثمرا... رأس السنة الصينية حول العالم
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021
    أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط عام2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك