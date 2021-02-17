صدور مذكرة توقيف بحق وزير لبناني سابق في قضية مرفأ بيروت 

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل السابق في لبنان، يوسف فنيانوس، اليوم الأربعاء، أنه لن يحضر جلسة الإستماع إليه كمدّعى عليه في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي.

وقال فنيانوس عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه "تلقى اتصالاً هاتفياً من المباحث الجنائية المركزية لحضوره غداً صباحاً للاستماع إليه كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما أن التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية أعتذر عن حضور جلسة الغد".

تلقيت اتصالاً هاتفيًاالساعة7,21 مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً صباحاً للاستماع اليّ كمدعى عليه أمام القاضي صوان ،

وبما ان التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية اعتذر عن حضور جلسة الغد . — Youssef Fenianos (@youssefenianos) February 17, 2021

وكان المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، قد استدعى يوم غد الخميس، وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس لاستجوابه كمدّعى عليه، بعد أن استأنف تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت بعد تعليقها لمدة شهرين بسبب طلب الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل نقل التحقيق من القاضي صوان إلى قاض آخر.

وبحسب قناة "الجديد" اللبنانية، فإن قاضي التحقيق صوان أصدر مذكرة توقيف في حق الوزير السابق يوسف فنيانوس.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت بمقتل لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين مع أضرار جسيمة في المباني المحيطة بالمرفأ، وقالت السلطات اللبنانية إن سبب التفجير هو وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك في 2014 وخزنتها في مستودع.